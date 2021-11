Diaporama Mort de Frank Williams, légende de la Formule 1

Sir Frank Williams aux obsèques de Margaret Thatcher en la cathédrale Saint Paul de Londres. Photo by Chris Jackson/PA Wire/ABACAPRESS.COM

3 / 8

Nico Rosberg, Narain Karthikeyan et Alex Wurz posant avec Sam Michael, Sir Frank Williams et Patrick Head lors de la présentation de la nouvelle F1 Williams en février 2007. Photo by Williams F1/DPA/Cameleon/ABACAPRESS.COM