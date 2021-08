Diaporama Nicki Minaj accusée de harcèlement et d'intimidation, dans une affaire de tentative de viol

Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty arrivent au défilé de Marc Jacobs lors de la New York Fashion Week (NYFW).

Nicki Minaj et son nouveau compagnon Kenneth "Zoo" Petty quittent l'hôtel Mandarin Oriental et se rendent à l'hôtel Royal Monceau à Paris le 8 mars 2019.

Nicki Minaj et son mari Kenny Petty font un passage au défilé Marc Jacobs lors de la fashion week à New York le 12 février 2020.

Le nouveau clip de Meghan Trainor et Nicki Minaj "Nice to Meet Ya"

Nicki Minaj salue ses fans à la sortie de la soirée Billboard Women of the Year Awards dans le quartier de Hollywood à New York, le 12 décembre 2019

Nicki Minaj lors de la 71ème édition du MET Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) sur le thème "Camp: Notes on Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York City, New York, Etats-Unis, le 6 mai 2019.