Diaporama : Philippe Lacheau : Sa compagne Elodie Fontan "défigurée", elle raconte son accident qui aurait pu tourner au drame

Il y a presque un mois, cette dernière avait confié à l'animateur et vidéaste Guillaume Pley avoir été "défigurée" à cause d'un accident de cheval. Elodie Fontan - Avant-première du film "Ambulance" à l'UGC Normandie à Paris le 20 mars 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

4 / 17