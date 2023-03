Philippe Lacheau : Sa compagne Elodie Fontan "défigurée", elle raconte son accident qui aurait pu tourner au drame

Le visage en sang

"J'ai une copine, celle qui était avec moi, qui finit par me retrouver. Je me souviendrai toujours de son visage en me regardant genre : 'ohh, mais qu'est-ce que c'est cette g***** ?' Elle me dit 't'es un peu ouverte là, là et là'. J'avais le visage en sang", avait-elle détaillé. Plus de peur que de mal finalement pour la comédienne, qui n'a visiblement gardé aucune séquelle de cet accident. Ce qui est bel et bien le principal !

Pour rappel, elle et Philippe Lacheau sont en couple depuis 2015, et sont parents d'un petit garçon prénommé Raphaël (né en 2019). Ils ont déjà eu de nombreux projets en commun au cinéma, le plus récent étant Alibi.com 2, en salles depuis le 8 février dernier. Ils s'étaient donnés la réplique pour la première fois dans la comédie Babysitting 2. Ensemble, ils filent le parfait amour, que ce soit donc en dehors ou à l'écran.