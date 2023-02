Elodie Fontan et Philippe Lacheau : Ces vacances en Martinique avec leurs ex qui ont tout changé

Voir Elodie Fontan et Philippe Lacheau main dans la main sur les plateaux et les tapis rouges est une évidence en 2023. Pourtant, il y a encore environ huit ans, rien ne prédestinait les deux stars de la comédie à vivre une belle idylle à deux. A l'occasion de la sortie d'Alibi.com 2 le 8 février prochain, Elodie Fontan s'est confiée dans les pages du magazine Voici. La comédienne est revenue sur sa rencontre un peu par hasard avec Philippe Lacheau et sur le contexte qui, à l'époque, les empêchait de développer des sentiments l'un pour l'autre.

En 2014, Babysitting, film de Philippe Lacheau et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, dans lequel Elodie Fontan campe l'un des rôles principaux, sortent le même jour. Le duo se retrouve alors régulièrement dans les émissions ou festivals. "On s'est croisés plusieurs fois en tournée promotionnelle", indique Elodie Fontan. Mais le destin va s'en mêler un peu plus quand la comédienne, alors en break au paradis avec son amoureux, va croiser par hasard Philippe Lacheau. Par le passé, l'acteur et réalisateur a été en couple avec Reem Kherici, comédienne et humoriste avec qui Elodie Fontan s'entend extrêmement bien.

"Je suis partie en vacances en Martinique, et j'ai croisé Philippe là-bas. On était avec nos conjoints respectifs. On s'est super bien entendus, c'était très cool. On ne s'est pas revus mais six mois après, ça lui a donné l'idée de me proposer un rôle dans Babysitting 2. Je l'ai fait et l'aventure était partie" poursuit-elle. Si le coup de coeur leur a coûté leurs précédentes histoires, ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas fait tout ça pour rien.

Un bébé en 2019

Elodie Fontan et Philippe Lacheau ne se quittent presque plus depuis. La plupart de leurs projets, c'est à deux qu'ils les entreprennent comme dans la suite d'Alibi.com. Mais leur entente et leur complicité va bien au-delà des comédies dans lesquelles ils prennent plaisir à jouer avec le reste des membres de La Bande à Fifi parmi lesquels Tarek Boudali et Julien Arruti.

En décembre 2019, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon. Les tourtereaux envisagent-ils désormais un passage devant monsieur le maire ? Si Philippe Lacheau n'est a priori pas contre un mariage, Elodie Fontan semble un peu plus réservée : "Ce n'est pas à l'ordre du jour." A quoi bon se passer la bague au doigt quand on a le plus beau des bijoux qui scellent déjà leurs destins : un fils prénommé Raphaël...