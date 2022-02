Philippe Lacheau sur son fils de 2 ans : "Si ça se trouve, il va trouver mes films pourris"

L'acteur-réalisateur Philippe Lacheau est en pleine promotion de sa nouvelle comédie Super-héros malgré lui. Un film dans lequel il incarne Cédric, un acteur qui a du mal à percer au cinéma mais qui finit par décrocher un rôle de super-héros...

Aujourd'hui bien installé dans le paysage du cinéma français, Philippe Lacheau 41 ans, est également un père de famille. En effet, avec sa compagne l'actrice Elodie Fontan, ils ont accueilli un petit Raphaël en 2019. Cette double casquette de père et réalisateur, qu'il découvre depuis peu, Philippe Lacheau est prêt à l'assumer. "J'ai réfléchi à l'âge où je pourrais l'emmener à une avant-première ! Je suis aussi impatient de pouvoir lui faire découvrir mon univers et de voir ses réactions. Si ça se trouve, il va trouver mes films pourris. Il va avoir honte de son père", a-t-il confié pour Télé star.

Fier de son parcours, lui qui voyait le milieu du cinéma comme "inaccessible" durant son enfance, Philippe Lacheau ne veut pas se cacher et espère que ses films plairont à son fils, comme il l'explique pour nos confrères de Télé-Loisirs : "J'avais peur de me censurer et en fait, non ! J'ai hâte qu'il voit mes films quand il sera grand et de pouvoir lui dire 'c'est papa qui a fait ça !' J'ai envie de savoir s'il sera fier et s'il me trouve drôle ?"

Enfin, il a rendu hommage à ses parents qu'ils l'ont toujours soutenu et entend bien offrir la même éducation à son garçon : "J'ai eu la chance d'être soutenu, donc, quoi que mon fils veuille faire, je ne le freinerai pas, a-t-il affirmé avant d'ajouter : "Et, qui sait, il va peut-être changer mon écriture et me faire parler de paternité ?"

Très actif sur le plan professionnel, l'acteur pourra compter sur Elodie Fontan pour apprécier au mieux sa vie de famille, comme il l'avait confié : "Plusieurs fois, elle me dit de couper, en fait, parce que j'ai tendance à tout le temps réfléchir, écrire, travailler... Je travaille énormément et elle a raison de dire à un moment 'faut couper, faut profiter d'autre chose, de la vie, de tout ça'.