Philippe Lacheau sous pression pour un projet avec Elodie Fontan, "il va falloir que j'y pense"

En général, amitié et amour ne font pas vraiment bon ménage. Mais Philippe Lacheau et Elodie Fontan sont le parfait exemple pour illustrer l'exception. Après avoir fait connaissance avec la comédienne au festival de Cannes, Philippe Lacheau lui offre un rôle dans le second volet de Babysitting. Entre les deux, l'ambiance est au rendez-vous. Elodie Fontan intègre même la célèbre Bande à Fifi, au côté de Tarek Boudali et Julien Arruti notamment. Mais la relation se transforme rapidement en belle histoire d'amour.

Ensemble officiellement depuis 2015, Elodie Fontan et Philippe Lacheau ne se lâchent plus. Ils travaillent main dans la main pour le cinéma mais ils sont surtout très impliqués dans leur vie de famille depuis la naissance de leur garçon Raphaël en décembre 2019. Aux anges, les parents restent discrets sur cette vie personnelle, loin des plateaux. Ce qui n'empêche pas le réalisateur de 42 ans et sa muse de se montrer plus complices que jamais sur les tapis rouges.

Quid de la suite ? S'ils ont tout pour être heureux, les amoureux ne sont toujours pas passés par la case mariage. Une étape pas vraiment prioritaire mais qui pourrait bien arriver d'un moment à l'autre d'après les révélations de Philippe Lacheau à Télé 7 Jours : "Il va falloir que j'y pense, et surtout, que j'assure plus que mon personnage lors de ma demande !" a-t-il confié avec l'humour qui les caractérise tous les deux.

L'humour avant tout

Pour Elodie Fontan et Philippe Lacheau, l'humour est la clé et le ciment du couple. Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas : "Notre couple est vraiment basé sur la rigolade. Le côté chamaillerie de nos personnages, le fait de ne jamais se prendre au sérieux et de se vanner en permanence, c'est notre mode de fonctionnement" précise le réalisateur d'Alibi.com. Elodie Fontan n'est d'ailleurs jamais la dernière pour faire des blagues et piéger son compagnon : "Elodie cache bien son jeu. [...] Elle m'a fait des coups de dingue. Une nuit, elle m'a mis des points d'autobronzant sur le visage, ils sont restés plusieurs jours et j'avais un rendez-vous chez le notaire." Femme qui rit... dira sûrement oui !