Philippe Lacheau et Elodie Fontan : "Demande en mariage" et regards tendres, retour triomphant à l'Alpe d'Huez !

Le temps est venu de rire, à gorge déployée, tout en haut des montagnes ! La 26e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez a ouvert ses portes en grandes pompes, le 16 janvier 2023, lors d'une cérémonie exceptionnelle. Karin Viard, la présidente de cette édition, est venue présenter les membres de son jury, qu'elle a choisi elle-même, Bérangère Krief, Stéphane Foenkinos, Antoine Bertrand et Camille Chamoux... mais aussi le premier film projeté sur l'écran de la Grande salle du palais.

Retour triomphant, à l'Alpe d'Huez, pour la Bande à Fifi. Philippe Lacheau, qui vit un rêve éveillé depuis qu'il a été repéré au festival, a effectivement accepté de dévoiler, en avant-première, son nouveau projet fou, la suite très attendue de son Alibi.com. "Je suis très heureux d'être ici, a-t-il expliqué sur les planches. Merci d'être venus si nombreux voir notre dernier film. Tout a commencé ici pour nous, notre aventure, avec Babysitting qu'on a présenté alors que personne ne l'avait vu. On l'a montré, on est reparti avec deux prix, ce qui nous a permis de faire d'autres films et d'être là ce soir."

J'ai la pression parce qu'ils n'ont pas vu le film !

Ils étaient nombreux, évidemment à venir assister à cette projection exceptionnelle d'Alibi.com 2, et notamment les comédiennes et comédiens incroyables qui composent le cast. Reem Kherici, Julien Arruti, Tarek Boudali, Gad Elmaleh, Gérard Jugnot, Arielle Dombasle, Didier Bourdon... ils ont tous participé à l'aventure, et en ont tous découvert le résultat le 16 janvier 2023 en même temps que le public. "J'ai la pression, parce qu'ils n'ont pas vu le film, a rappelé Philippe Lacheau. Et je suis assis à côté d'eux, j'ai très peur !"

Lors des séances photos qui ont précédé la projection, Philippe Lacheau a croisé Christophe Beaugrand, Anne Marivin, Chantal Ladesou, Mickael Gregorio entre autres. Il a surtout pris la pose, avec sa compagne Elodie Fontan, un genou posé au sol. Voilà qui correspond, après tout, à la thématique du long-métrage. Dans cette suite, Greg a décidé de fermer son agence pour pouvoir s'unir à Flo... mais il décidé de monter une dernière magouille pour ne pas avoir à lui présenter ses vrais parents un poil gênants, chacun dans son genre. Alibi.com 2, sélectionné en tant que film d'ouverture, n'est pas en compétition à l'Alpe d'Huez cette année. Il sortira, au cinéma, le 8 février 2023.