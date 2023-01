Elodie Fontan et Philippe Lacheau parents : première sortie de Raphaël en duo avec sa maman, un moment craquant !

Un couple très discret avec Philippe Lacheau

Elodie Fontan et Philippe Lacheau courent les salles de cinéma, les tapis rouges et les plateaux de tournage, mais lorsqu'il s'agit d'évoquer leur vie de famille, les amoureux font profil bas. Le couple a fait de "Pour vivre heureux, vivons cachés" son crédo quotidien. Si leurs sentiments ne font aucun doute, rares sont les fois où Elodie Fontan et Philippe Lacheau s'autorisent les gestes tendres et marques d'affection en public. Quant à leur petit garçon, l'exposer au grand jour ne fait pas partie de leur priorité : "J'aime le fait de bien scinder vie privée et vie professionnelle pour le moment" confiait-elle en février dernier. Fin décembre, Elodie Fontan a toutefois fait une exception en dévoilant "la bouille d'amour" de Teddy, dernière recrue à poils de la famille présente dans les valises pour ce petit séjour au ski !