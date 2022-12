Bonne nouvelle pour Élodie Fontan et Philippe Lacheau : la famille s'agrandit !

Une nouvelle des plus réjouissantes pour le couple, qui enchaîne les projets ces derniers temps et devrait être omniprésent en 2023. L'actrice, déjà star des trois volets Qu'est qu'on a fait au bon Dieu, sera à l'affiche de Alibi.com 2. Un long-métrage français réalisé... par son mari en personne !

2023 ou le retour en force de "La Bande à Fifi"

Philippe Lacheau, lui, outre la réalisation évoquée ci-dessus, reviendra aussi en force au cinéma en étant une tête d'affiche de plusieurs films de sa bande : 3 Jours Max de Tarek Boudali ainsi que Chien et Chat de Reem Kherici. Il s'agira de leur troisième long-métrage respectif en tant que réalisateur.

On peut d'ailleurs relever que cette dernière, membre originale de "La Bande à Fifi" depuis le début des années 2000 (tout comme Tarek Boudali, Julien Arruti mais aussi... Élodie Fontan) n'est ni plus ni moins que l'ex-conjointe de Philippe Lacheau. En couple à partir de 2004 pendant plusieurs années, la séparation s'est pourtant très bien passée puisque les deux acteurs et comédiens sont restés amis et collaborent toujours ensemble à ce jour.