Philippe Lacheau balance les petites manigances de sa compagne Élodie Fontan : "Elle a un très bon alibi !"

Retour très attendu pour la Bande à Fifi du côté de l'Alpe d'Huez. Philippe Lacheau et ses compères ont connu le succès pour la toute première fois lors du célèbre festival montagnard consacré à la comédie, en 2014, en remportant deux récompenses : le Prix spécial du jury et le Prix du public du meilleur long-métrage. En 2023, le réalisateur prodige revient en force avec Alibi.com 2, que les spectateurs attendent avec grande impatience, et qui a été sélectionné en guise de film d'ouverture de la 26e édition de l'évènement culturel. Un joli retour au source pour cet enfant élu.

Faisant suite au premier opus datant de l'année 2017, Alibi.com 2 retrace les aventures de Greg, qui a fermé son agence par amour pour Flo, lui promettant amour et honnêteté... mais étant forcé à monter un ultime traquenard pour être sûr et certain que le jour de leur mariage se déroule sans encombre. Loin des plateaux de tournage, en revanche, Philippe Lacheau ne semble pas être très fort en ce qui concerne l'élaboration d'alibis, contrairement à sa compagne Elodie Fontan. C'est ce qu'il a assuré, lors d'une courte séance questions-réponses avec Purepeople, quelques minutes avant la projection officielle d'Alibi.com 2.