Tarek Boudali (Babysitting 2) "trop difficile" pour être en couple ? Il se confie

Ce lundi 26 octobre, on peut retrouver Tarek Boudali dans Babysitting 2, en prime time sur W9. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce comédien abonné aux films de son ami Philippe Lacheau. S'il joue parfois les jolis coeurs, dans la vraie vie, Tarek Boudali a du mal à trouver chaussure à son pied.

Dans une interview à Voici, le comédien a été questionné au sujet de la fois où il a lâché le nom de la compagne de Philippe Lacheau, Élodie Fontan, à la télévision. L'occasion de glisser sur sa propre vie intime. "C'est un moyen détourné pour savoir si je suis célibataire, c'est ça ? La réponse est oui, a-t-il assuré. Peut-être que je suis trop difficile, je ne sais pas. Il faut que ma curiosité soit réveillée, que ça vienne naturellement." L'occasion pour le comédien d'évoquer avec humour sa relation avec Philippe Lacheau et Julien Arruti. "On est un trouple libre. On se voit bien bosser ensemble pour toute la vie, même si on ne s'interdit pas de vivre d'autres expériences chacun de son côté", a-t-il blagué, dans une interview parue le 9 octobre 2020.

En plus d'être un grand discret, Tarek Boudali galère donc à trouver l'amour. L'année dernière, on le disait en couple avec Camille Cerf. Leur apparition complice à Vendredi tout est permis (TF1) avait alerté leurs fans... "Tout prend vite de grosses proportions. Pourtant, il ne s'est jamais rien passé entre nous. On s'apprécie vraiment, mais c'est juste amical. J'avoue qu'elle débarquait souvent à l'improviste et que ça pouvait être compliqué ! Mais elle me prévient, maintenant", expliquait le comédien de 40 ans dans un entretien à Closer paru en février 2019.

Miss France 2015 avait déjà assuré à notre micro que leurs liens étaient amicaux. "C'est plus lui qui est agacé parce qu'on lui en parle tout le temps. La rumeur est sortie pile au moment de la promo de son film [Épouse-moi mon pote, NDLR] et on lui a posé plus de questions sur ça que sur son film, c'était un peu gênant", déplorait-elle à Purepeople.

Tarek Boudali, actuellement au cinéma dans la comédie 30 jours max, est donc toujours un coeur à prendre.