Diaporama Quentin Fillon Maillet à l'Élysée avec sa montagne de médailles : les champions olympiques honorés par le couple Macron

1 / 35 Quentin Fillon Maillet à l'Élysée avec sa montagne de médailles : les champions olympiques honorés par le couple Macron

3 / 35 Le Français Quentin Fillon Maillet, cinq fois médaillé, aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin en 2022 - Arrivée des médaillés olympiques et paralympiques, de leurs entraineurs et des représentants du mouvement sportif au palais de l'Elysée, Paris, France, le 29 mars 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage

7 / 35 Les médaillés d'or français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022 - Arrivée des médaillés olympiques et paralympiques, de leurs entraineurs et des représentants du mouvement sportif au palais de l'Elysée, Paris, France, le 29 mars 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage

8 / 35 Le porte-drapeau français Kevin Rolland des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022 - Arrivée des médaillés olympiques et paralympiques, de leurs entraineurs et des représentants du mouvement sportif au palais de l'Elysée, Paris, France, le 29 mars 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage

10 / 35 Le Français Johan Clarey, médaillé d'argent des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022 - Arrivée des médaillés olympiques et paralympiques, de leurs entraineurs et des représentants du mouvement sportif au palais de l'Elysée, Paris, France, le 29 mars 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage

12 / 35 Christian Estrosi, maire de Nice, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports - Le président Emmanuel Macron lors d'une cérémonie en l'honneur des sportifs médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques Pekin 2022 au palais de l'Elysée à Paris le 29 mars 2022. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

31 / 35 Photo de groupe - Le président Emmanuel Macron lors d'une cérémonie en l'honneur des sportifs médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques Pekin 2022 au palais de l'Elysée à Paris le 29 mars 2022. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

33 / 35 Florence Parly, ministre des armées, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports et la première dame Brigitte Macron - Le président Emmanuel Macron lors d'une cérémonie en l'honneur des sportifs médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques Pekin 2022 au palais de l'Elysée à Paris le 29 mars 2022. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

