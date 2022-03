Quentin Fillon Maillet à l'Élysée avec sa montagne de médailles : les champions olympiques honorés par le couple Macron

C'était une soirée mémorable pour tous les athlètes présents aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin qui s'est tenue hier soir au Palais de l'Élysée. Le président de la République Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, la première dame Brigitte Macron, a rendu hommage à tous les athlètes français qui ont défendu les couleurs de la France lors de ce grand rendez-vous sportif. Parmi les champions présents, il y avait bien évidemment ​Quentin Fillon Maillet, revenu avec pas moins de cinq médailles !

Le champion de 29 ans a d'ailleurs eu bien du mal à porter ses deux médailles d'or et trois médailles d'argent autour du cou et il a préféré les garder à la main. Le duo magique du patinage artistique, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron était également de la partie et aux côtés de l'athlète para-skieur Arthur Bauchet. Le couple star et le biathlète faisaient partie des sept champions olympiques à qui la Légion d'honneur a été remise hier. Parmi les autres récipiendaires de cette très prestigieuse décoration, on retrouve également le médaillé d'or du slalom Clément Noël, ainsi que la biathlète Justine Braisaz-Bouchet, qui a décroché l'or sur la mass start.

Quentin Fillon Maillet "très honoré"

Une très belle cérémonie tenue au Palais de l'Élysée et au cours de laquelle plusieurs membres du gouvernement ont pu échanger avec les stars des JO d'hiver. Un beau moment pour Quentin Fillon Maillet comme il l'a dévoilé sur son compte Instagram. Le grand rival de Martin Fourcade, il y a quelques années, a visiblement apprécié les honneurs qui lui ont été rendus. "Très honoré et fier d'avoir été nommé Chevalier de la Légion d'honneur", écrit-il dans sa story pour accompagner une photo au côté du président et une autre où on peut le voir avec la Ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu.

Une bien belle soirée donc pour les étoiles du sport français, honorées comme il se doit par le président de la République lors d'une cérémonie prestigieuse à l'Élysée.