Quentin Fillon Maillet grand vainqueur des JO : le Français va recevoir un énorme pactole !

En deux semaines, Quentin Fillon Maillet est définitivement entré dans le panthéon du sport français. Si les Jeux olympiques de Pékin ont permis de consacrer plusieurs athlètes, à l'image du duo Papadakis-Cizeron qui repart avec l'or olympique, le biathlète de 29 ans est lui devenu une des stars des Jeux. Une édition contrastée puisque soumise à de nombreux protocoles sanitaires qui ont rendu la vie des sportifs plus difficiles que d'ordinaire et des températures glaciales qui ont entraîné des blessures peu communes. Malgré tous ces aléas, le Français a survolé les épreuves, terminant avec deux médailles d'or et trois médailles d'argent.

Deux semaines parfaites pour Quentin Fillon Maillet qui rentre en France avec le sentiment du devoir accompli, et qui va pouvoir revoir sa compagne Lydie pour des retrouvailles qui s'annoncent très émouvantes. Au-delà de l'aspect sportif, c'est également sur le plan financier que ces JO se sont avérés très fructueux pour le biathlète lorsque l'on regarde les primes versées par l'État français pour chaque médaille. 65 000 € pour l'or, 25 000 € pour l'argent et 15 000 € pour le bronze. Si l'on fait le cumule, Quentin Fillon Maillet va donc repartir chez lui avec 205 000 € !

Une somme énorme, mais méritée tant le champion a survolé la concurrence et se présente désormais comme le digne successeur de Martin Fourcade, qu'il a d'ailleurs égratigné dans une interview. Au total, la France a remporté 14 médailles, ce qui monte le total des primes à 790 000 €, puisque la somme n'est pas divisée entre les athlètes, chacun d'eux remportant le même montant.