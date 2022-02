JO Pékin 2022 : le calvaire d'un athlète finlandais, gelé au niveau du... pénis !

Ces Jeux olympiques d'hiver nous auront réservé quelques surprises cette année. Véritable star de ces JO, l'Américain Shaun White n'a pas pu repartir avec une quatrième première place en autant de participation, tandis que le couple Cizeron-Papadakis a fini par remporter l'or qui leur manquait. Un évènement dans un contexte très particulier avec la crise sanitaire qui aura obligé les athlètes à de très nombreux tests et pour ceux ayant contracté le covid, ce fut parfois un pénible et long calvaire. Du côté de la météo, si l'on s'est longtemps plaint du manque de neige et des températures clémentes, les choses ont vite changé une fois sur place.

Avec des températures polaires, certaines épreuves ont viré au supplice pour les athlètes, obligés de performer en extérieur dans des conditions souvent très compliquées. Parmi les sportifs ayant particulièrement souffert du froid, le Finlandais Remi Lindholm est un cas extrême. Engagé sur la mass start, une épreuve qui avait été raccourcie de 50 km à 30 km en raison des conditions climatiques, le jeune sportif de 24 ans a vécu une course dont il se souviendra longtemps.Le jeune homme a été obligé d'utiliser une bouillotte pour se réchauffer les parties intimes puisque son pénis a "un peu gelé", comme le rapporte le média britannique The Guardian.

Quand mon corps a commencé à se réchauffer après l'arrivée, la douleur (au pénis) était intolérable

"C'était l'une de mes pires compétitions. Le but était juste de lutter. Quand mon corps a commencé à se réchauffer après l'arrivée, la douleur (au pénis) était intolérable et j'ai dû utiliser une bouillotte", a-t-il raconté après la course où les températures sont descendues à un ressenti de moins 20 degrés Celsius avec des rafales de vent.