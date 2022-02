JO Pékin 2022 : Shaun White en couple avec une actrice très populaire

Si les Jeux olympiques d'hiver sont chaque année l'occasion de découvrir de nouveau talent, il y en a un qui ne souhaite toujours pas laisser sa place de numéro un dans sa discipline. Déjà sacré à trois reprises champion olympique, Shaun White a bien l'intention d'enfiler une quatrième médaille d'or autour de son cou. Le génie du snowboard va s'élancer cette nuit pour la finale du halfpipe après des qualifications plutôt compliquées. Véritable star dans cette discipline, l'Américain de 35 ans a fréquenté plusieurs femmes célèbres dans sa vie.

En 2012, il a eu une brève mais très médiatisée relation avec le top modèle israélien Bar Refaeli, puis de 2013 à 2019, il a été en couple avec la chanteuse Sarah Barthel, membre du groupe Phantogram. Mais depuis décembre 2019, c'est avec une canadienne que Shaun White partage sa vie. Celui que l'on surnomme la tomate volante pour sa belle chevelure rousse est officiellement avec l'actrice Nina Dobrev. La belle brune de 33 ans originaire de Bulgarie et le sportif ont officialisé leur relation par le biais d'Instagram, en s'affichant ensemble lors d'une séance photo où l'actrice s'est amusée à couper les cheveux du snowboardeur.

Si leur relation a pu surprendre leurs proches au départ, il semblerait bien que tout aille pour le mieux entre Shaun et Nina. "Leurs amis ont été surpris au départ de leur relation mais maintenant qu'ils les voient ensemble, cela prend du sens. Ils sont tous les deux dingos et ont un sens de l'humour similaire et sont très aventuriers. Ils ont beaucoup en commun", avait indiqué une source proche au magazine People. Depuis, tout va pour le mieux comme le prouve cette série de photos publiée par le sportif le 9 janvier dernier pour l'anniversaire de sa chérie.