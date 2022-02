Clément Noël champion olympique : le skieur en couple depuis plusieurs années avec Julia

C'est une véritable consécration pour Clément Noël en ce mercredi 16 février. Considéré comme favori pour la descente des Jeux olympiques de Pékin, le Français de 24 ans a pourtant dû batailler pour décrocher l'or olympique. Après une première manche où il termine 6e, il réussit une seconde descente de rêve pour s'adjuger la victoire finale. Il permet donc à la délégation tricolore de remporter sa treizième médaille dans ces Jeux olympiques, après les exploits de Quentin Fillon Maillet et du duo magique Cizeron Papadakis. Véritable surdoué, le jeune homme originaire des Vosges entraîne donc déjà dans le panthéon des plus grands skieurs français, mais ne croyez pas pour autant qu'il dédie tout son temps à la pratique de son sport.

Clément Noël n'est plus un coeur à prendre et ça depuis de longues années déjà. Si l'on s'en réfère à son compte Instagram, où il est suivi par plus de 75 000 abonnés, le champion est en couple au moins depuis 2015. Sur la photo, on le voit au côté d'une jolie brune pendant des vacances en Espagne. La jeune femme, qui se prénomme Julia Bonhomme, partage la vie du slalomeur depuis au moins 8 ans maintenant et en 2019, elle s'était confiée au journal Le Point sur sa relation avec ce champion pas comme les autres. "Clément est fatiguant, il est trop parfait", racontait-elle sur le ton de la plaisanterie à l'époque.

Il décroche son bac S avec une note incroyable

Mais la jeune femme d'aujourd'hui 22 ans, qui étudie à la Grenoble Ecole de Management, n'a pas tort, Clément Noël réussit avec brio tout ce qu'il entreprend. À côté de ses entraînements intenses pour devenir le numéro 1 mondial, le jeune homme a eu son bac scientifique avec une moyenne hallucinante de 18,30 sur 20 ! "Pour le bac, il a bossé, il passait des après-midi sur le bureau de ma chambre de 13h à 19h non stop", se souvient Julia, impressionnée par son compagnon, avant d'ajouter : "Quand il s'y met, il est super efficace. Il a cette faculté à faire bien en peu de temps et il retient tout ce qu'il lit !".