Diaporama : Sandra Sisley canon en soirée aux côtés d'Isabelle Funaro et Lilou Fogli pour un moment mode

1 / 101 Sandra Sisley canon en soirée aux côtés d'Isabelle Funaro et Lilou Fogli pour un moment mode

2 / 101 Sandra Sisley, Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris. © Christophe Clovis / Bestimage





3 / 101 Isabelle Funaro lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





4 / 101 Lilianne Jossua (créatrice de Montaigne Market), Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

5 / 101 Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





6 / 101 Sandra Sisley (créatrice de BE), Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





7 / 101 Sandra Sisley, Patricia Contreras lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





8 / 101 Koxie (Laura Cohen), Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





9 / 101 Keren Ann, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





10 / 101 Sandra Sisley, Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C), Keren Ann lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





11 / 101 Sandra Sisley, Patricia Contreras lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

12 / 101 Axelle Laffont, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

13 / 101 Lilianne Jossua (créatrice de Montaigne Market), Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

14 / 101 Koxie (Laura Cohen), Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





15 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

16 / 101 Lilianne Jossua (créatrice de Montaigne Market), Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





17 / 101 Lilianne Jossua (créatrice de Montaigne Market), Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

18 / 101 Axelle Laffont, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





19 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. Christophe Clovis / Bestimage





20 / 101 Sandra Sisley (créatrice de BE), Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

21 / 101 Isabelle Funaro lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

22 / 101 Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C et Be au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





23 / 101 Axelle Laffont, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C et Be au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





24 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





25 / 101 Keren Ann, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





26 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





27 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

28 / 101 Ariane Chonville, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





29 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





30 / 101 Patricia Contreras, Christophe Guillarmé lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





31 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

32 / 101 Caterina Murino lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





33 / 101 Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





34 / 101 Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





35 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

36 / 101 Christophe Guillarmé et son mari Thierry Marsaux lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





37 / 101 Lola Le Lann lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





38 / 101 Isabelle Funaro lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





39 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

40 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

41 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

42 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

43 / 101 Isabelle Funaro, Gaëlle Constantini, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





44 / 101 Sandra Sisley, Patricia Contreras lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





45 / 101 Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

46 / 101 Patricia Contreras lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





47 / 101 Patricia Contreras lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C "et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





48 / 101 Caterina Murino lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

49 / 101 Alessandra Pozzi, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





50 / 101 Alessandra Pozzi, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

51 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) et sa collaboratrice Zoé lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





52 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) et sa collaboratrice Zoé lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

53 / 101 Sandra Sisley, Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





54 / 101 Sandra Sisley, Lola Le Lann, Caterina Murino, Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





55 / 101 Sandra Sisley, Lola Le Lann, Caterina Murino, Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





56 / 101 Sandra Sisley, Anne-Sophie Aparis, Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





57 / 101 Keren Ann lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





58 / 101 Lola Le Lann lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





59 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





60 / 101 Koxie (Laura Cohen) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





61 / 101 Alessandra Pozzi lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





62 / 101 Axelle Laffont lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be "au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





63 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





64 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





65 / 101 Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





66 / 101 Caterina Murino lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





67 / 101 Patricia Contreras lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





68 / 101 Lilou Fogli lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





69 / 101 Christophe Guillarmé et son mari Thierry Marsaux lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





70 / 101 Sandra Sisley, Anne-Sophie Aparis, Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





71 / 101 Sandra Sisley, Anne-Sophie Aparis, Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





72 / 101 Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





73 / 101 Keren Ann lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





74 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





75 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

76 / 101 Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





77 / 101 Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





78 / 101 Axelle Laffont, Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





79 / 101 Axelle Laffont, Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





80 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

81 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

82 / 101 Axelle Laffont lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





83 / 101 Axelle Laffont lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier "R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





84 / 101 Axelle Laffont lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier "R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

85 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





86 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





87 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

88 / 101 Ambiance lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

89 / 101 Lilianne Jossua (créatrice de Montaigne Market) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





90 / 101 Lilianne Jossua (créatrice de Montaigne Market) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

91 / 101 Alessandra Pozzi, David Bokobza lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





92 / 101 Alessandra Pozzi, David Bokobza lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

93 / 101 Ludovic Garçon lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





94 / 101 Ludovic Garçon lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

95 / 101 Alessandra Pozzi lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





96 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





97 / 101 Géraldine Demri (créatrice de l'atelier R&C) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques "Atelier R&C" et "Be" au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage

98 / 101 Alessandra Pozzi, Sandra Sisley lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C et Be au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





99 / 101 Koxie (Laura Cohen) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C et Be au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





100 / 101 Koxie (Laura Cohen) lors du Cocktail dînatoire et de la soirée découverte de l'univers des marques Atelier R&C et Be au 7ème Ciel (Le Printemps) à Paris le 9 juin 2022. © Christophe Clovis / Bestimage