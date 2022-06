Sandra Sisley canon en soirée aux côtés d'Isabelle Funaro et Lilou Fogli pour un moment mode

La fête était au rendez-vous jeudi 9 juin, au 7ème ciel du Printemps Haussmann à Paris. Au programme, une grande soirée de prévue pour présenter la nouvelle collection des marques Be et Atelier R&C de Sandra Sisley et Géraldine Demri. "Une soirée élégante sous le signe de la bonne humeur" écrivait Sandra & Co, l'agence de Sandra Sisley dans un communiqué. Et pour cet évènement exceptionnel, la femme d'affaires a décidé de mettre les petits plats dans les grands.

Au programme : cocktail dinatoire, présentation de la nouvelle collection et surtout... invités exceptionnels ! Des personnalités du grand écran étaient notamment conviées à cette fête comme Isabelle Funaro et Lilou Fogli, les femmes respectives de Michaël Youn et Clovis Cornillac, sans oublier Rebecca Benhamour, Lola Le Lann ou encore Caterina Murino, la James Bond girl dans Casino Royal. Sandra Sisley a notamment été photographiée aux cotés de l'italo-mexicaine Patricia Contreras et de l'humoriste marseillaise Axelle Lafont.

Un look à la hauteur de l'évènement

Plusieurs artistes musicaux étaient également présents comme la compositrice Keren Ann ou encore Koxie, la célèbre interprète du tube "Garçon" sorti en 2007 et dont le clip totalise aujourd'hui plus de 20 millions de vues sur YouTube. Et forcément, le cadre s'y prêtant parfaitement, plusieurs personnalités de la mode ont également assisté à la fête comme le créateur Guillaume Guillarmé accompagné de son mari Thierry Marsaux, Liliane Jossua ou encore Alessandra Pozzi, aperçue aux côtés du restaurateur David Bokobza.

Du très beau monde donc pour féliciter Sandra Sisley, qui a vacillé entre deux tenues lors de cette soirée, une tout en noir, au look plutôt chic, et l'autre beaucoup plus décontractée avec un sweat vert de sa marque BE. Sa collègue Géraldine Demri arborait quant à elle une veste ainsi qu'un haut rose fluo, accompagnés d'un jean slim blanc.