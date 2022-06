Sandra Sisley rayonnante avec Tomer pour une soirée magique : Jennifer Ayache et sa compagne de la fête

A en voir leurs sourires et leurs photos hilarantes, les people se sont bien éclatés ce mercredi au Musée de l'Illusion ! Profitant d'une soirée organisée par l'énergique et souriante Sandra Sisley (habillée pour l'occasion en Atelier R&C et Oud) et son équipe de l'agence Sandra and Co, de nombreux acteurs étaient venus découvrir les salles les plus drôles de ce lieu pas comme les autres en plein centre de Paris. Et parmi les comédiens présents se trouvait forcément celui qui fait battre son coeur depuis de nombreuses années : Tomer Sisley.

Vêtu d'un tee-shirt et visiblement très détendu, l'interprète du sexy Largo Winch a bien sûr posé avec sa femme, dont il est toujours fou amoureux après plus de quatre ans de mariage. Leurs enfants étaient également présents : Liv et Levin, 13 et 11 ans, nés d'une union précédente de l'acteur avaient accompagné leur père, tout comme Dino Zeitoun, le fils de Sandra Sisley et du producteur Valéry Zeitoun.