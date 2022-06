Diaporama : Sandra Sisley rayonnante avec Tomer pour une soirée magique : Jennifer Ayache et sa compagne de la fête

1 / 50 Tomer Sisley et sa femme Sandra Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris. © Jérémy Melloul/Bestimage





2 / 50 Jennifer Ayache et sa compagne Léa - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





3 / 50 Audrey Fleurot - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





4 / 50 Sandra Sisley, Frédéric Fontan - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





5 / 50 Jennifer Ayache- Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





6 / 50 Exclusif - Sandra Sisley, Laurie Cholewa - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage





7 / 50 Exclusif - Agnès Boulard, dite Mademoiselle Agnès - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

8 / 50 Sandra Sisley, Fabien Fragione - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





9 / 50 Sylvie Hoarau - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





10 / 50 Lola Dubini et Gaelle Manon Azem - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





11 / 50 Sandra Sisley et Audrey Fleurot - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





12 / 50 Sandra Sisley, Elise Boghossian - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





13 / 50 Sandra Sisley et Jennifer Ayache - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





14 / 50 Estelle Denis - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





15 / 50 Sandra Sisley et Isabelle Funaro - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





16 / 50 Karine Mitz et Sandra Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





17 / 50 Sandra Sisley et Bérengère Krief - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





18 / 50 Vanessa Guide - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





19 / 50 Gwendoline Hamon et son fils Gabriel - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





20 / 50 Siham Bengoua, Kevin Razy - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





21 / 50 Sandra Sisley et Elodie Frégé - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





22 / 50 Manon Azem, Lola Dubini - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





23 / 50 Enora Malagré - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





24 / 50 Nader Boussandel et sa femme - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





25 / 50 Christophe Guillarmé - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage

26 / 50 Exclusif - Jennifer Ayache - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

27 / 50 John Mamann - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





28 / 50 Sandra Sisley et John Mamann - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





29 / 50 Exclusif - Kevin Razy, Siham Bengoua - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

30 / 50 Nader Boussandel, Sandra Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





31 / 50 Sandra Sisley et Mélanie Doutey - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





32 / 50 Louis Bertignac et sa femme Laetitia, le docteur Arry Boujenah- Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





33 / 50 Sandra Sisley et Jennifer Ayache - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





34 / 50 Tomer Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





35 / 50 Isabelle Ithurburu - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage

36 / 50 Isabelle Ithurburu, Sandra Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. © Jérémy Melloul/Bestimage





37 / 50 Exclusif - Le chef Akrame et Zinedine Soualem - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage





38 / 50 Exclusif - Le chef Akrame, Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt et Sandra Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

39 / 50 Exclusif - Julien Guirado - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage





40 / 50 Exclusif - Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault et Jean-Louis Barcelona, guest - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

41 / 50 Exclusif - Sandra Sisley, Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault et Jean-Louis Barcelona, guest - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

42 / 50 Exclusif - Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault et Jean-Louis Barcelona - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage





43 / 50 Exclusif - Sophie Coste et son fils - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage





44 / 50 Exclusif - Chantal Ladesou - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

45 / 50 Exclusif - Gaelle Constantini, Sandra Sisley et Vanessa Guide - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage





46 / 50 Exclusif - Sandra Sisley et Isabelle Funaro - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage





47 / 50 Exclusif - Laetitia Crahay et sa fille - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

48 / 50 Exclusif - Leslie Sawicka (Directrice du musée de l'illusion et de sweet bazar ) et Sandra Sisley - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage

49 / 50 Exclusif - Sandra Sisley, Fabien Fragione - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage