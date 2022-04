Tomer Sisley amoureux : déclaration enflammée à sa femme Sandra !

Le 25 avril, Sandra Sisley fêtait ses 49 ans. Un anniversaire que la communicante incontournable des évènements mondains parisiens a célébré en famille on imagine. Sur Instagram, son mari l'acteur Tomer Sisley lui a déclaré sa flamme.

Postant une photo de sa belle, en noir et blanc, prise par le mythique Studio Harcourt Paris, l'acteur de la série Balthazar écrit un long message sous forme de déclaration d'amour passionnée : "Ma femme... Les mots sont trop faibles, les métaphores trop figuratives et le soleil de toute façon trop brûlant pour décrire ce que tu représentes pour moi. Cette photo est une des façons dont je te vois. Une parmi les plusieurs femmes en toi (...) tu es plein d'autres femmes à la fois, et ce, d'ailleurs, sans que vous ne soyez toujours toutes d'accord entre vous. Normal : vous êtes très nombreuses dans cette tête ! J'en profite au passage pour m'adresser directement aux 2-3 qui se croient encore invisibles... : c'est bon, vous êtes repérées depuis longtemps ! Bref, tout ça pour te parler de ces nombreux personnages à l'intérieur de toi... Je vous connais bien. Je vous fréquente beaucoup. Et plus je vous fréquente, plus je vous connais vraiment, plus j'aime le résultat de ce mélange de femmes. Je t'aime, toi Sandra Sisley, ma femme."