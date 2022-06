Michaël Youn papa : sa fille Seven fête ses 11 ans, son visage dévoilé au grand jour !

Son prénom signifie "sept", mais c'est une autre valeur numérique qui est aujourd'hui à l'honneur. Seven, la fille de Michaël Youn et Isabelle Funaro, célèbre ses 11 ans le mardi 7 juin 2022. De nature discrète sur les réseaux sociaux, son papa s'est sans doute contenté de lui organiser la plus belle des journées, loin des oreilles indiscrètes, et des yeux trop gourmands, sans trop s'étendre sur les réseaux sociaux. En ligne, en revanche, la jeune adolescente a eu droit à de nombreuses missives lui souhaitant le meilleur pour cette année supplémentaire.

Sur son compte Instagram, Isabelle Funaro a effectivement partagé plusieurs photographies sur lesquelles on aperçoit la jeune Seven, dont le visage n'apparaît que rarement en ligne, avec divers accessoires. Lunettes de soleil en forme de coeurs style Lolita de Nabokov, guitare, fraises... la fille de Michaël Youn est déjà une touche-à-tout et l'avenir lui tend les bras. "Happy birthday ma rock star !", lui écrit sa maman avec beaucoup d'émotion. Future comédienne, musicienne ou mannequin ? L'avenir nous le dira.

J'essaye de ne jamais associer éducation à autorité

Sa fille, c'est la prunelle de ses yeux. Michael Youn est papa de deux enfants. Seven, l'aînée issue de sa relation avec la mannequin et comédienne Isabelle Funaro et Stellar, né en juillet 2019 de ce même amour. S'il aime rire à gorge déployée à la télévision comme au cinéma, à la maison, l'humoriste est un autre homme. "Être père est un métier qui change tout le temps, avouait-il dans les colonnes du magazine Télé Poche, il y a quelques mois. Il y a des jours où papa, c'est un G.O. D'autres, un partenaire, une encyclopédie... J'essaye de ne jamais associer éducation à autorité et d'être dans le dialogue. Avec un père psychothérapeute-psychologue pour les familles, j'ai été à la bonne école. Mes enfants aiment beaucoup jouer et je pense que par le ludique, on peut faire passer beaucoup de choses..."