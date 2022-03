Tom Leeb séparé de Constance Labbé ? L'acteur "libre" selon son père Michel Leeb

Dans Touche pas à mon poste ce mercredi 23 mars, Michel Leeb a fait la promotion de son spectacle Qu'est-ce que sexe, prévu au théâtre des Nouveautés jusqu'au 27 avril. Un thème évidemment débattu sur le plateau de Cyril Hanouna. Mais il a aussi permis d'amener un autre sujet intéressant sur la table : la situation amoureuse de son fils Tom Leeb. Le comédien de 32 ans, très convoité, a fait des malheureux en annonçant être en couple avec une jeune femme. Mais cette histoire timidement révélée pourrait ne plus être d'actualité à en croire le discours de Michel Leeb.

Matthieu Delormeau, assis à côté de Michel Leeb, n'a pas pris la peine de cacher l'intérêt et l'attirance qu'il portait au fils de l'invité du jour. Charmé par la plastique de Tom Leeb, l'animateur de TPMP People a chanté ses louanges auprès de son père en vantant quelques-unes de ses qualités : "Il est très beau, il devait faire l'Eurovision l'année où il y a eu la Covid, il joue très bien au tennis, il est très beau, c'est un très bon acteur." Sentant Michel Leeb plutôt réceptif, Matthieu Delormeau a donc osé évoquer sa situation amoureuse avec lui : "Je ne sais pas s'il est marié ou pascé, je ne sais pas". Il n'a pas été déçu de la réponse de Michel Leeb, qu'il appelle d'ailleurs déjà "Beau-papa" : "Non, non. Il est libre, il est libre..."

Tom Leeb est-il vraiment célibataire ou son père ignore-t-il tout de sa vie personnelle ? Jusqu'à l'année dernière, l'artiste partageait la vie de la comédienne Constance Labbé, l'une des stars de la série Balthazar et soeur de Guillaume Labbé, connu pour son rôle dans Plan Coeur. Elsa, soeur de Tom Leeb, les avait affichés plus amoureux que jamais sur une plage du Sud-Ouest dans une story Instagram à l'été 2021. Si Constance Labbé et Tom Leeb se faisaient discrets dans les événements du cinéma et de la télé et sur les réseaux sociaux depuis le début de leur romance, ils semblaient toujours sur la même longueur d'onde. Leur bonheur a-t-il volé en éclats ? Les principaux intéressés n'ont pour l'heure pas réagi.