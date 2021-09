Constance Labbé : La compagne de Tom Leeb radieuse avec l'équipe de Balthazar

Après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19, le Festival de la Fiction francophone de La Rochelle fait son grand retour. Plusieurs personnalités font crépiter les flashs des photographes depuis l'ouverture du show le 14 septembre 2021 et ce jusqu'à la clôture prévue dimanche 19 septembre 2021. Parmi elles, la belle Fabienne Carat enceinte et accompagnée de sa soeur Carole Carat, Camille Lou sans son amoureux Romain Laulhe ou encore l'actrice Constance Labbé.

Cette dernière a pris la pose mercredi 15 septembre 2021 à l'occasion du photocall de la série Balthazar, dans laquelle elle incarne la policière Camille Costes depuis janvier 2021 et le départ d'Hélène de Fougerolles. La compagne de Tom Leeb se dévoile radieuse en débardeur blanc et combinaison rouge façon salopette. Perchée sur une paire de talons à imprimés python, la belle Constance Labbé se dévoile divine au naturel les cheveux coiffés en arrière. La jeune femme de 33 ans prend la pose sans son amoureux Tom Leeb mais bien entourée ! En effet, l'équipe de la série de TF1, à l'instar de Come Levin, Philypa Phoenix ou encore Yannig Samot, étaient de la partie.

Vincent Deniard et Maud Wyler de Qu'est ce qu'on va faire de Jacques mais aussi David Sztanke musicien, Jérome Bonnell réalisateur, Nicole Collet productrice, Antonin Chaussoy, Emmanuelle Devos, India Hair, Jonathan Couzinié, Lazare Gousseau des Hautes herbes ont fait le show. Etaient également de la partie l'équipe de Boomer composée de la réalisatrice Constance Maillet et des acteurs Manon Azem, Bellamine Abdelmalek, Allison Chassagne, Maitena Biraben, Alexandra Crucq ainsi que Nadia Roz, Nader Boussandel, Loic Legendre, Rodolphe Couthouis, Mathieu Madenian, Booder pour Le furet. Enfin, les comédiens de Meurtres sur les îles, à savoir Sylvie Ayme scénariste, Stéphan Kalb producteur, Francis Huster - repéré récemment aux obsèques de Jean-Paul Belmondo avec son ex - Jérémy Banster, se sont affichés pimpants.