Camille Lou folle amoureuse de Romain Laulhe, elle lui déclare sa flamme !

Elle a longtemps cru que l'amour était un champ de bataille. Mais ça, c'était avant que Camille Lou ne croise la route de Romain Laulhe et ne craque pour sa simplicité. Le 14 septembre 2021, la jeune comédienne de 29 ans a rendu hommage à son compagnon, sur son compte Instagram, tout en expliquant qu'elle avait dû lâcher les armes avant de craquer pour lui. "Il n'y a aucun mot pour définir ce sentiment. Ce que je ressens. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Mais je sais que tu as compris, écrit-elle. C'est dingue, on se bat souvent, pour trouver ça. Mais dans le fond, si tu commences à te battre, tu as déjà tout perdu. Parce qu'on ne parle plus d'amour à ce moment-là, mais d'égo. Si j'avais su.. c'est si difficile de lâcher prise."

Pour accompagner ces quelques mots, Camille Lou a choisi une photographie en noir et blanc sur laquelle elle prend la pose avec Romain Laulhe. Ainsi qu'une jolie citation signée Yves Duteil : "Et c'est parfois dans un regard, dans un sourire, que sont cachés les mots qu'on a jamais su dire". Décidément, ces deux-là sont devenus inséparables. Et pour cause. A la fin du mois de juillet, les amoureux ont emménagé ensemble, avec leurs deux chiens, du côté de la côte basque. Un endroit qui "apaise" la belle artiste... le lieu, également où elle a trouvé l'amour.