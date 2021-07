Camille Lou et Romain Laulhe font une grande annonce : une "nouvelle vie" attend le couple...

Nouveau départ pour Camille Lou et son compagnon Romain Laulhe. Sur les réseaux sociaux ce mercredi 21 juillet 2021, la chanteuse et comédienne de 29 ans annonce une grande nouvelle : le couple emménage dans un nouveau cocon, avec leurs deux adorables chiens.

En story sur Instagram, l'ex-partenaire de Grégoire Lyonnet dans Danse avec les stars partage une photo de son chien Nuts sur un joli parquet. "Nuts chez le notaire", écrit-elle. Puis, sur un deuxième cliché, les internautes découvrent une table sur laquelle sont posés des papiers tandis que Camille Lou et Romain Laulhe signent sur une tablette ce qui s'annonce comme leur "nouvelle vie". Un trousseau de clé apparaît également. Plus de doute, le couple emménage ensemble !

Dans la foulée, la jolie blonde partage une autre photo. Dessus, Praia, le Staffordshire bull terrier du sportif, et Nuts, son petit Spitz à elle, prennent la pose dans une voiture Peugeot blindée de sacs et cartons de déménagement. Et de partager, allongée avec Praia, les premières images de ce nouveau nid d'amour : "Je pense qu'on a trouvé notre endroit préféré de l'appartement. C'est le canapé ! Pas seulement parce que c'est le seul meuble qu'on a pour l'instant. On est bien là !"

Si les amoureux ne donnent aucune indication sur le lieu où ils se sont installés, il semblerait que c'est au Pays Basque qu'ils écrivent leur histoire. "La côte basque m'apaise tellement. Je pense que Romain Laulhe aussi y est pour quelque chose... Vivement notre chez nous", écrivait la belle le 7 juillet dernier sur Instagram. Deux semaines plus tard, le duo a sauté le pas !