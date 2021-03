Camille Lou : "Je ne pesais plus que 50 kilos", son chéri Romain l'a ramassée à la petite cuillère

Entre ces deux-là, ce fut comme une évidence. Un coup du sort a réuni Camille Lou et son compagnon Romain Laulhé, alors que tous deux ne croyaient plus en l'amour. La comédienne, qui sortait d'une séparation émotionnellement compliquée, s'était lancée en septembre 2020 dans le tournage de la série J'ai menti, prochainement diffusée à la télévision. Mais il manquait une ligne à son curriculum pour pouvoir incarner, comme il se doit, le rôle d'Audrey Barreyre.

L'héroïne de cette série policière est effectivement surfeuse. Et Camille Lou a refusé en bloc de faire appel à une doublure. C'est ainsi qu'elle a eu besoin de rencontrer un professeur particulier aux alentours de Biarritz... et que la vie a mis sur son chemin le beau Romain Laulhé. "Après ma rupture, j'ai traversé des moments vraiment difficiles, explique la comédienne auprès de Paris Match. Je ne pesais plus que 50 kilos. Ça a été un déclencheur : j'ai réalisé que je devais vivre de nouveau, et à fond !" Ce qu'elle a choisi de faire main dans la main avec le sportif de 35 ans, avec qui elle s'affiche allègrement sur les réseaux sociaux.

Nous avons immédiatement sympathisé

Avant d'assumer leur relation au grand jour, bien sûr, les tourtereaux ont pris leur temps. La phase de séduction aurait même un peu traîné en longueur, à l'aide de repas entres amis et de promenades de chiens. "Je suis venu la chercher pour son premier cours et nous avons immédiatement sympathisé, se souvient Romain Laulhé de son côté. Dans la voiture, Camille me parlait de ses projets quand elle a ressenti un besoin irrépressible de toucher du bois afin de s'assurer qu'ils ne s'envolent pas. J'ai fini par m'arrêter sur le bas-côté de la route, près d'un arbre..." Sans doute le geste n'était pas suffisant. Quelques jours plus tard, Camille Lou, malgré moult précautions, était testée positive à la Covid-19.