Camille Lou seins nus dans une grotte, moment coquin avec Romain en Afrique

Nue, Camille se tient la poitrine pour dissimuler son intimité et regarde l'objectif d'un oeil coquin. "Peut être la vie est-elle ainsi - on essaye d'y voir clair, mais ce que l'on voit n'est jamais plus clair et ne le sera jamais. Plus nous faisons d'efforts, plus le trouble s'aggrave. Tout ce qui nous est laissé, ce sont des approximations, des nuances, des multitudes d'explications plausibles. Faites votre choix." - William Boyd" écrit-elle en légende avant de préciser Ps: Non je ne suis pas nue sur cette photo !"

Complimentée pour sa beauté, l'actrice de la série Le Bazar de la charité a reçu beaucoup d'éloges sur ses courbes voluptueuses. "Splendide Camille", "Très belle", "Un corps de rêve ! C'est ton chéri qui a pris la photo ?", "Trop chouette la Tanzanie" peut-on lire en commentaires.