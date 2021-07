Michel Leeb : Son fils Tom Leeb en couple avec une très belle actrice

Tom Leeb est un homme amoureux mais ce n'est pas le chanteur de 31 ans qui a officialisé la grande nouvelle. Sa grande soeur Elsa (actrice née en 1988) s'en est chargée pour lui !

Lundi 12 juillet 2021, celle qui est enceinte de son premier enfant a partagé une image de son petit frère à la plage, dans le bassin d'Arcachon. Celui qui avait été choisi pour représenter la France à l'Eurovision en 2020 avec sa chanson Mon alliée, avant que le grand concours musical ne soit finalement annulé en raison de la pandémie, n'est pas photographié seul mais en compagnie d'une ravissante jeune femme. Et Elsa Leeb n'a pas manqué de dévoiler l'identité de la jeune femme qui comble son petit frère de bonheur... Il s'agit de Constance Labbé.

Si ce nom ne vous est pas inconnu, rien de plus normal. Constance Labbé est la soeur d'un acteur, Guillaume Labbé, récemment vue dans la série L'Ecole de la vie sur France 2 ou encore dans l'adaptation française de This is us, Je te promets sur TF1. Constance Labbé vous est sûrement aussi très familière puisque la charmante actrice a notamment été vue dans Balthazar, aux côtés de Tomer Sisley et elle va remplace Hélène de Fougerolles dans la série de TF1, cette dernière ayant annoncé son départ il y a quelques mois. La nouvelle compagne de Tom Leeb vient également de boucler le tournage de Joyeuse retraite 2, la comédie avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte . Elle a d'ailleurs publié plusieurs images sur sa page Instagram, heureuse d'avoir travaillé avec une si belle équipe.