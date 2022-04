Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal parents : les ex soudés pour l'éducation de leur fils Gabriel

Mariée à Frédéric Diefenthal (53 ans) en 2004, Gwendoline Hamon (51 ans) donnait naissance à leur fils Gabriel la même année. Officiellement séparés depuis 2013, les ex ont su conserver de bons rapports pour le bien-être de leur fils qui va fêter ses 18 ans en 2022. Interviewée par Voici en 2021, l'actrice qui est apparue dans différentes séries comme Les Cordier, juge et flic, Nestor Burma ou Julie Lescaut confiait à quel point elle estimait son ex mais aussi qu'elle pouvait toujours compter sur lui pour recadrer leur fils lorsque celui-ci faisait des bêtises. "Gabriel vit avec moi, mais quand il y a besoin de resserrer les boulons ou de prendre une décision, je peux compter sur son père. Son autorité est plus respectée que la mienne", indiquait-elle.

Mais attention. Si elle joue une maman un peu dépassée par son fils dans la série Cassandre, il n'en est rien dans la vraie vie. Dans le numéro du 4 avril dernier de Télé Star, l'actrice qui a passé son enfance au Sénégal a expliquait : "Je ne me sens pas has been pour autant. Pour l'instant, j'explique à mon fils, Gabriel, que je connais quand même beaucoup plus de choses que lui. Je ne me laisse pas faire !"

Une séparation, ce n'est jamais gai ni facile

Franche, la jolie rousse révélait également avoir longtemps "culpabilisé" de s'être séparée du père de son fils. "Une séparation, ce n'est jamais gai ni facile, même quand cela se passe très bien", ajoutait-elle.

Côté professionnel, le fils de Fréderic Diefenthal et de Gwendoline Hamon ne compte finalement pas suivre la voie de ses parents. S'il avait fait "quelques essais" comme le confiait sa maman et que cette voie l'avait tenté lorsqu'il avait "11-12 ans", le jeune homme ne se destine plus désormais à une carrière artistique. "Il veut maintenant faire du commerce", révélait l'actrice.

Aujourd'hui, Gwendoline Hamon est désormais en couple avec un neurologue comme elle l'a récemment confié au journal Libération. De son côté, Frédéric Diefenthal partage la vie de Stéphanie avec laquelle il a eu un autre enfant, un garçon, né en 2018.