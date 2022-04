Gwendoline Hamon "draguée" par Frédéric Diefenthal : "J'étais amoureuse d'un autre..."

Au moment de leur rencontre en 1996 dans la pièce Bagatelle(s), Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal ont d'abord tissé une relation amicale fusionnelle et forte. Interviewée par Paris Match en 2009, l'actrice aux yeux clairs révélait avoir été très vite charmée par la personnalité de la star de la saga Taxi. Toutefois, elle n'a pas envisagé tout de suite une relation amoureuse avec celui-ci. Elle confiait : "Immédiatement, Fred m'a attendrie et j'ai eu envie de le protéger, un peu comme un frère."

Sept ans de réflexion

Convaincu d'avoir trouvé la femme de sa vie, Frederic Diefenthal n'était de son côté pas forcément très satisfait de cette relation amicale forcée et de ce statut de "frère". Elle expliquait : "Lui m'a d'abord draguée mais j'étais amoureuse d'un autre. Il n'a pas insisté et, comme nous avions deux loges mitoyennes, nous sommes devenus amis. Au fil des ans, on a créé une sorte de petit couple. Les copains nous poussaient à sortir ensemble mais nous, on a continué à vivre nos histoires... Et puis, un soir, sept ans plus tard, ça s'est fait." "Sept ans de réflexion", ajoutait avec humour Frédéric Diefenthal.

Par la suite, les amoureux se sont passés la bague au doigt en 2004 et ont eu un fils Gabriel né la même année. Malheureusement, neuf ans plus tard, le couple se sépare. "Je culpabilise d'être séparée de son papa", admettait l'héroïne de la série Cassandre, elle même fille de parents divorcés, à Gala en 2021 avant d'ajouter : "Même si c'est devenu la norme désormais. De moins en moins de couples parviennent à rester ensemble toute une vie. On a un, deux, trois, quatre 'hommes de sa vie'. Pourtant, ceux que l'on a aimés un jour compteront toujours. Une sorte de culpabilité persiste : 'Est-ce que cela aurait été mieux si... ?'. Une séparation, ce n'est jamais gai ni facile, même quand cela se passe très bien."

Si Gwendoline Hamon est désormais en couple avec un neurologue (dont elle partage la vie... "mais pas le même appartement" comme elle l'a récemment confié au journal Libération), Frédéric est amoureux de Stéphanie avec laquelle il a eu un autre enfant né en 2018. L'amour trouve toujours son chemin.