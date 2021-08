Frédéric Diefenthal se souvient de "Taxi" avec nostalgie : Samy Naceri le vanne sans ménagement !

Plus de dix ans après la fin de leur dernière collaboration, à savoir pour Taxi 4 sorti en 2008, Frédéric Diefenthal reste proche de son ancien partenaire à l'écran. Pour preuve, lors d'une interview accordée à TV Mag, en 2017, le producteur et père de famille aimant s'était confié sur le filmTaxi 5 et son ami Samy Naceri.

Questionné sur son absence dans le cinquième opus, Frédéric Diefenthal avait répondu en toute franchise. "Je m'en fous! Et je le dis sans amertume", avait-il expliqué. Et de poursuivre, non sans révélations : "On me l'a proposé, mais, Émilien sans Daniel [rôle interprété par Samy Naceri], ça n'avait pas de sens. Et puis c'est même une vraie satisfaction que ça se fasse sans moi : ça m'a collé à la peau et j'ai besoin de m'en libérer." Pour rappel, Taxi 5 a été réalisé par Franck Gastambide en 2018. Jusqu'à présent, c'est la seule adaptation de la saga qui n'inclut pas les deux acteurs originaux.