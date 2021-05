Samy Naceri et Frédéric Diefenthal n'étaient pas (du tout) les premiers choix pour Taxi

Personne n'avait vu venir le succès retentissant du film lorsqu'il est sorti en salle le 8 avril 1998 et pourtant, avec plus de 6,5 millions d'entrées, Taxi est l'un des cartons de l'année. Parmi les acteurs, on ne recense pourtant pas de vraies stars au casting. Pourtant plusieurs d'entre eux, à commencer par Marion Cotillard, vont tirer leur épingle du jeu et se construire une brillante carrière au cinéma.

Parmi les acteurs que l'on découvre grâce à Taxi, Samy Naceri et Frédéric Diefenthal sont assurément les plus marquants. Dans le rôle de Daniel, une tête brûlée expert du volant, le franco-algérien de 59 ans excelle et son tandem avec Émilien, un flic un peu paumé constamment rabroué par son patron, interprété par l'ex de Claire Keim, fait fureur.

Quatre acteurs reconnus refusent le rôle !

Mais cette belle histoire aurait pu ne jamais voir le jour ! En effet, les deux acteurs n'étaient clairement pas les premiers choix au départ. Producteur du film,Luc Besson pense d'abord à des comédiens beaucoup plus prestigieux et la liste a de quoi donner le tournis : Patrick Bruel, Vincent Perez, Olivier Martinez et Yvan Attal ont dans un premier temps été envisagés et contactés par la production du film qui se déroule à Marseille. Sauf qu'aucun de ces acteurs ne va accepter l'un des deux rôles !

Devant ces multiples refus, le producteur et son réalisateur, Gérard Pirès, décident donc de changer de stratégie en prenant un casting moins bling-bling composé de jeunes talents encore peu connus du grand public. C'est alors que Luc Besson se rappelle d'un jeune homme qui lui a tapé dans l'oeil sur le tournage de Léon, un certain Samy Naceri. "Un jour, sur le tournage, Besson me dit : tu as bien travaillé, tu vas tourner une scène sans ta cagoule. Manque de pot, il y avait tellement de fumée dans la scène qu'on ne voit pas ma gueule", a raconté l'acteur, revenu au cinéma ces derniers temps, dans un livre sur Luc Besson sorti en 2016.