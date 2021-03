Frédéric Diefenthal et Claire Keim ont été en couple : leur coup de foudre en plein tournage

Il est vrai qu'on a l'habitude de le voir au bras de Vanessa Demouy dans la série Ici tout commence, du lundi au vendredi sur TF1. Les plus attentifs savent que Frédéric Diefenthal, dans la vraie vie, roucoule auprès de sa nouvelle compagne, Stéphanie, dont on ne sait que très peu de choses. On oublie souvent, en revanche, que le comédien a partagé une première romance très médiatisée... avec Claire Keim. Et si le public s'était passionné pour leur histoire, c'est qu'elle était née sous les yeux attendris des téléspectateurs.

En 1999, Frédéric Diefenthal et Claire Keim se sont rencontrés sur un plateau de tournage. Lui tenait le rôle de Colas dans la série Le juge est une femme, depuis six ans environ, quand il a vu un ange descendre du ciel dans sa direction. L'actrice, chanteuse, la vingtaine à l'époque, avait accepté d'incarner un personnage temporaire dans un épisode intitulé La face cachée. Mais leurs sentiments, eux, n'ont pas pu rester secrets bien longtemps. Et ce pendant bien trois années.

Je connais ma chance d'être follement amoureux de ma chérie

Leurs chemins ont fini par se séparer en 2001. Un mal pour un bien, pour l'un comme pour l'autre. Frédéric Diefenthal a épousé Gwendoline Hamon en 2004 - peu de temps après s'être séparé de Claire Keim, donc - et a vécu à ses côtés pendant dix ans. Ils ont eu ensemble un fils prénommé Gabriel. Aujourd'hui, c'est avec une certaine Stéphanie qu'il voit la vie en rose. S'il n'évoque jamais leur relation, si ce n'est une brève apparition en 2016 lors d'une exposition Marvel, le comédien avait accepté de lui déclarer sa flamme, publiquement, à l'occasion de la dernière Saint-Valentin.

"Je connais ma chance d'être follement amoureux de ma chérie et follement amoureux de la vie, écrivait-il le 14 février dernier. Bonne fête à tous les amoureux et toutes les amoureuses !" Parmi cette foule au coeur battant, on pouvait compter sur Claire Keim. Depuis juillet 2006, elle partage sa vie avec l'ancien footballeur de l'équipe de France 1998, Bixente Lizarazu, avec qui elle a eu une petite Uhaina - qui signifie "vague" en basque" - le 23 août 2008. Sa rupture avec Frédéric Dienfenthal, aussi douloureuse qu'elle ait pu être pour eux, était donc écrite...

Retrouvez Frédéric Diefenthal, le mercredi 31 mars 2021 dans le téléfilm Les ombres du passé, sur France 2.