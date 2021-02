Frédéric Diefenthal papa : il dévoile une photo désastreuse avec son plus jeune fils !

Grabuge à domicile ! Depuis bientôt un an, les parents du monde entier profitent de leurs enfants un peu, beaucoup, passionnément... parfois un peu trop. Avec les confinements imposés par le gouvernement, les couvre-feu et diverses règles obligeant les Français à restreindre leurs sorties, petits et grands se retrouvent très souvent dans la même pièce. C'est ainsi que Frédéric Diefenthal a pris la pose, le 4 février 2021, pour dénoncer ludiquement les ravages de la vie en famille.

Sur la photographie partagée, on aperçoit le comédien en compagnie de son chat et de son plus jeune fils dans une position peu orthodoxe. "Le plus important dans une maison, c'est le calme et l'ordre", ironise Frédéric Diefenthal. Décidément, le héros de la série Ici tout commence - il incarne Antoine Myriel, le directeur de l'Institut Auguste Armand sur TF1 - lâche de plus en plus la bride. Extrêmement discret à propos de sa vie privée, il ne diffuse jamais aucune information à propos de ses enfants.