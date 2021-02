Clément Rémiens : Une photo de sa main répugne ses fans, d'autres sont épatés

Mieux vaut avoir l'estomac bien accroché pour voir ce qui va suivre. Lundi 1er février 2021, Clément Rémiens a dévoilé une photo et une vidéo qui n'ont pas laissé ses abonnés Instagram indifférents.

Depuis début novembre, le beau brun de 23 ans est l'une des stars de la série Ici tout commence. Ce spin-off de Demain nous appartient suit la vie d'étudiants de l'institut Auguste Armand, une prestigieuse école de cuisine, et celle des employés. Et les téléspectateurs ont eu le droit à de nombreux drames. Une fausse couche, la mort d'Auguste Armand et récemment, une terrible explosion qui a eu de graves conséquences sur le fils de Chloé Delcourt.

Maxime a eu les mains gravement brûlées et a donc dû se rendre en urgence à l'hôpital. Depuis qu'il en est sorti, il n'espère qu'une chose : que sa blessure guérisse pour pouvoir cuisiner de nouveau. Mais cela ne semble pas près d'arriver. Lundi, le gagnant de Danse avec les stars 2018 a dévoilé les coulisses du tournage d'Ici tout commence. En première photo, on peut voir l'une de ses mains en gros plan, toujours brûlée. Il a ensuite partagé une vidéo sur laquelle on peut voir une personne enlever sa fausse peau. "Morning routine", a-t-il écrit en légende. Une publication qui a horrifié ses fans.