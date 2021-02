Gwendoline Hamon séparée de Frédéric Diefenthal : pourquoi elle "culpabilise"

Dans un entretien accordé à Gala à l'occasion de la diffusion prochaine de la saison 5 de Cassandre (France 3), ainsi que de la minisérie Une si longue nuit (TF1), Gwendoline Hamon revient sur son combat contre le papillomavirus. Une condition - pourtant évitable grâce à la vaccination - qui touche souvent les adolescents. L'occasion pour l'actrice d'évoquer sa relation "fusionnelle" avec son fils Gabriel (16 ans).

Contrairement à certains parents, Gwendoline Hamon a élevé son fils avec chaleur et dans un souci constant d'entretenir le dialogue. "J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une relation fusionnelle avec mon fils. Il est enfant unique de mon côté et comme je suis une grande communicante, je lui ai toujours beaucoup parlé. Avec Gabriel, on a des conversations où l'on est pas d'accord, où chacun argumente... La seule chose sur laquelle je ne tergiverse pas, c'est le respect. On est dans le culte de l'enfant-roi, à qui l'on veut tout donner, à qui on doit offrir le plus de chance possible... Je dis tous les jours à Gabriel que je l'aime, même si le mot est galvaudé", a-t-elle développé auprès de Gala.

"Une sorte de culpabilité persiste"

Je culpabilise d'être séparée de son papa", admet Gwendoline Hamon, elle même fille de parents divorcés. Ce lien si fort aurait pu être éreinté par la séparation des parents de Gabriel, Gwendoline Hamon et l'acteur Frédéric Diefenthal . Après un mariage en 2004 et l'arrivée de leur unique enfant, ils ont préféré se séparer en 2013. "admet Gwendoline Hamon, elle même fille de parents divorcés.

"Même si c'est devenu la norme désormais. De moins en moins de couples parviennent à rester ensemble toute une vie. On a un, deux, trois, quatre 'hommes de sa vie'. Pourtant, ceux que l'on a aimés un jour compteront toujours. Une sorte de culpabilité persiste : 'Est-ce que cela aurait été mieux si... ?'. Une séparation, ce n'est jamais gai ni facile, même quand cela se passe très bien", développe-t-elle.

Malgré le choc que peut être une séparation, Gwendoline Hamon sait positiver et voit certaines de ces conséquences comme une "grande force". "En étant confronté au manque, à la douleur qu'implique une séparation, l'enfant développe une hypersensibilité, mais aussi une grande force. C'est le cas de Gabriel. Ce sont des mômes qui vont s'adapter et comprendre plus vite comment marche le monde", a développé l'actrice de Nous finirons ensemble.

