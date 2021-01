Gwendoline Hamon face à "l'embarras" de la maladie de sa mère : "Elle est partie trop vite"

"J'aimerais juste avec mes petits moyens et ma grande énergie, informer et aider les femmes et les hommes et dès l'adolescence à prendre en considération leur corps, qu'ils n'aient pas honte, pas peur de se faire dépister, qu'ils n'hésitent plus, au moindre doute à consulter si cela les assure et que cet acte devienne une habitude, une habitude pour se faire du bien", a souhaité Gwendoline Hamon.

Faire tomber le tabou autour du papillomavirus est un vrai enjeu pour l'actrice. Ce virus engendre 6000 cancers annuels, pour 2900 décès. À titre comparatif, c'est légèrement plus que le nombre de morts sur les routes en 2020.