Gwendoline Hamon montre ses seins : elle assume "cette provocation impudique"

Le 1er octobre 2019, la tour Eiffel s'est parée de rose en présence de personnalités pour marquer le lancement de la 26e campagne Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Les jours d'octobre passent et la mobilisation se poursuit. Gwendoline Hamon a elle aussi apporté son soutien au mouvement.

Le 9 octobre, l'actrice et metteur en scène de 49 ans s'est exposée topless sur Instagram. Cette photo prise l'an passé pour La Parisienne a pour but de sensibiliser, comme l'a expliqué l'ex-femme du comédien Frédéric Diefenthal. "C'est bien la seule fois où vous verrez mes 'kikis' comme disait ma mère !", a d'abord écrit le commissaire Cassandre sur France 3. "Mais c'est Octobre rose et si cette provocation impudique vous pousse à prendre rdv, je l'assume", a-t-elle ajouté.

La comédienne a également évoqué sa situation personnelle et la perte de deux êtres qui lui étaient très chers. "J'avais déjà perdu ma grand-mère et ma mère en 1 an et étais échaudée de douleurs", a-t-elle témoigné.