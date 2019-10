Cristina Cordula superbe panthère devant Dido et Miss France

Le coup d'envoi d'Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, a été donné mardi 1er octobre avec un concert gratuit de la voix des Rita Mitsouko Catherine Ringer et de la chanteuse britannique Dido au pied de la tour Eiffel, illuminée en rose pour l'occasion. Cristina Cordula était aux premières loges.

La star de M6 est ambassadrice de l'Association Octobre rose 2019 et elle a lancé illumination de la tour Eiffel. "Pour la 3e année consécutive, j'ai répondu avec grand plaisir à l'appel de l'association LE CANCER DU SEIN, @parlonsen ! et je serai l'ambassadrice de cette mobilisation. Le cancer du sein frappe chaque année un trop grand nombre de femmes. Pourtant, des gestes simples de dépistage peuvent être pratiqués. Soyons tous présents pour soutenir la recherche et lutter contre les cancers du sein", avait-elle écrit sur Instagram.

La maire de Paris Anne Hidalgo a lancé à 20h20 le compte à rebours de l'illumination, accompagnée de Cristina Cordula et de Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Le changement de couleur de la tour Eiffel accompagne tous les ans depuis 2015 cette campagne d'information et de collecte de fonds pour le cancer du sein, le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes.

Nouveauté 2019, un concert gratuit était donné au Trocadéro, avec l'ex-moitié des Rita Mitsouko, dont le tube Marcia Baïla, en 1984, rendait hommage à la danseuse et chorégraphe Marcia Moretto, emportée par un cancer du sein. Elle a partagé la scène avec la chanteuse pop rock Dido, en tournée avec son cinquième album près de vingt ans après le succès mondial de son premier disque, No Angel. Le show était baptisé HEROSE en hommage à toutes celles et à tous ceux qui combattent la maladie.

Chaque année, 58 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en France et la maladie cause 12 000 décès.