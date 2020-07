Gwendoline Hamon : Les deux célèbres hommes qui ont marqué sa vie

Ce mardi 7 juillet 2020, Gwendoline Hamon donnera la réplique à Jacques Weber, Charlotte Levy ou encore Bruno Putzulu dans Meurtres en Haute-Savoie, téléfilm diffusé sur France 3. À l'écran, son personnage Claire Garibaldi est aidé par son frère policier, campé par Thibault de Montalembert. Au quotidien, Gwendoline Hamon est également entourée d'hommes célèbres. Zoom sur son grand-père, Jean Anouilh, et sur son ex-mari Frédéric Diefenthal.

Un grand-père connu comme initiateur

Les chiens ne font pas des chats. Gwendoline Hamon est la petite-fille du dramaturge et scénariste Jean Anouilh et de la comédienne et metteur en scène Nicole Anouilh. C'est eux qui lui ont transmis la fibre artistique, plus précisément théâtrale. En effet, c'est à peine âgée de 8 ans que Gwendoline Hamon a été initiée au théâtre, accompagnant chaque semaine sa grand-mère voir des pièces. Enfin, à partir de 1990, lorsqu'elle avait 20 ans, elle a fait ses premiers pas sur scène dans L'Avare de Molière avant de jouer dans les pièces de son grand-père. Jean Anouilh est mort en octobre 1987, à l'âge de 77 ans, mais laisse derrière lui toute une foule d'oeuvres connues et reconnues. En 2014, Gwendoline Hamon a choisi de lui rendre un bel hommage en mettant en scène avec Alain Fromager Le Voyageur sans bagage, premier grand succès de son grand-père en 1937.

Son ex Frédéric Diefenthal également comédien

L'autre grand homme de la vie de la comédienne qui fêtera son 50e anniversaire en août prochain n'est autre que son ex-mari Frédéric Diefenthal. Le couple s'est uni en 2004, avant de divorcer en 2013. Mais avant leur rupture, ils ont accueilli un enfant, un garçon prénommé Gabriel et aujourd'hui âgé de 15 ans. Bien que séparés, les deux ex gardent de bons rapports. "Celui qui garde vos enfants tient votre vie entre les mains, avait-elle déclaré à Télé 7 Jours en 2013. Je ne suis pas une patronne. Il faut respecter et aimer la personne qui s'occupe de votre progéniture." Bien des années plus tard, en 2019 précisément, Gwendoline Hamon révélait avoir retrouvé l'amour. "Je suis amoureuse, mais différemment. J'ai choisi un homme qui m'offre l'apaisement, qui m'accompagne, le mot est important. Je préserve aussi une forme d'indépendance", avait-elle confié à Paris Match. De son côté, Frédéric Diefenthal est depuis devenu papa pour la deuxième fois.

Rendez-vous ce mardi 7 juillet 2020 dès 21h05 sur France 3 afin de suivre Meurtres en Haute-Savoie.