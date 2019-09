Eva Longoria retrouve Marcia Cross à la crinière flamboyante après le cancer

Cette année 2019 marque le dixième anniversaire de la mort de l'actrice américaine Farrah Fawcett. Le nouveau gala de charité de sa fondation a eu lieu le 6 septembre, au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, dans le chic quartier de Beverly Hills, à Los Angeles.

Sur le red carpet de cette soirée, ayant pour but de lever des fonds pour la prévention et la lutte contre l'infection à papillomavirus qui peut causer des cancers de l'anus - ce dont est mort Farrah Fawcett - du col de l'utérus, du pénis ou encore de la gorge, on a vu un parterre de stars. L'actrice américaine Eva Longoria, que l'on sait très engagée dans diverses causes, était présente à l'événement. La star actuellement à l'affiche de Dora et la Cité perdue, vêtue d'une robe bleue à dentelle, a pris la pose avec sa grande amie Marcia Cross, en robe rose. Cette dernière, qui a guéri d'un cancer de l'anus, a retrouvé sa flamboyante crinière rousse après avoir eu le crâne rasé. Les ex-complices de la série culte Desperate Housewives étaient particulièrement heureuses de se voir !

Au cours de la soirée, dont le thème était le Texas - état de naissance de Farrah Fawcett -, on a aussi pu voir les actrices Shannen Doherty et Melanie Griffith, toutes deux rescapées d'un cancer, ainsi qu'Alana Stewart, William Baldwin, Doug Savant et sa femme Laura Leighton ou encore Jaclyn Smith...

Farrah Fawcett avait lancé sa fondation en 2007, deux ans avant sa mort. Depuis, l'organisme a pour but de financer des recherches novatrices contre le cancer, d'aider à la prévention et de soutenir ceux dans le besoin. Depuis 2013, la fondation est associée à Stand Up To Cancer et a versé 1,5 million de dollars pour la recherche.

