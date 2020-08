Samy Naceri : Assagi, il est prêt à reconquérir le cinéma français

Samy Naceri traîne une réputation sulfureuse... dont il aimerait bien se débarrasser ! L'ancien héros de la saga Taxi l'évoque dans une rare interview. Il assure également avoir changé et parle de ses projets futurs.

C'est avec Var-Matin que Samy Naceri s'est entretenu. Le quotidien varois a rencontré l'acteur de 59 ans dans un restaurant à Cannes, où il a posé ses valises en provenance de Los Angeles. Impossible d'éviter le sujet épineux de ses frasques passées. Samy Naceri en parle sans tabou, reconnaît ses erreurs et souhaite avancer : "Je sais que j'ai fait des conneries, mais à chaque fois, on en a fait des tonnes aussi, et tout ça a déteint sur ma carrière. J'ai dû ramer et me donner beaucoup de mal pour ne pas être enterré. Ça fait sept ans que je n'ai pas renversé une mobylette ni grillé un feu rouge. À 60 piges, t'es sage, tu te calmes pour la troisième mi-temps. Et si t'es en forme, tu peux jouer jusqu'à 90 ans !"

"Certains ont laissé entendre que sur un plateau, j'étais ingérable, que je ne connaissais pas mon texte et n'arrivais pas à l'heure. Tout ça est faux, poursuit Samy Naceri. Moi, j'aime bien arriver avant le tournage pour échanger avec les techniciens, et comme je suis un bileux, j'apprends tout par coeur. Mon boulot, c'est mon boulot, alors stop les gars, faut savoir me faire confiance..."