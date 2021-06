Frédéric Diefenthal : Papa comblé en terrasse avec sa compagne et ses enfants

Une énième photo de famille qui fait visiblement fureur auprès de ses fans. En effet, bon nombre d'entre eux ne se sont pas privés pour complimenter toute la petite famille."Vous êtes magnifiques ! Profitez bien de tous ces beaux moments de bonheur en famille", peut-on lire. Ou encore : "Les enfants ça pousse vite... et oui, profitez de ces moments très très précieux", a commenté un autre internaute, visiblement surpris par la croissance des enfants du comédien.

Un véritable papa poule

Force est de constater que sur les réseaux sociaux, Frédéric Diefenthal n'est clairement pas avare en photos. Ce dernier est très fier de sa famille, et ça se voit ! Pour preuve, lors de la fête des pères, le 20 juin dernier, il n'avait pas hésité une seconde à partager un joli cliché de ses trois enfants accompagné d'un texte mettant à l'honneur son rôle de père. "J'apprends à être père et je grandis chaque jour à vos côtés... je vous aime mes enfants 'plus que tout au monde'. La joie de notre famille réunie", avait-il partagé en légende. Un texte court mais qui témoigne de tout l'amour qu'il porte à ses petits chérubins !

En couple depuis plus de 5 ans avec son actuelle compagne Stéphanie, l'acteur partage sur les réseaux sociaux le quotidien d'une vie de famille recomposée. En effet, ce dernier compte à son actif trois enfants de différentes relations. Gabriel, issu de son mariage avec Gwendoline Hamon, sa fille issue d'une précédente relation également et enfin, son jeune fils, Solahn résultat de l'amour entre Frédéric et Stéphanie.