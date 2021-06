Frédéric Diefenthal papa comblé : photo avec ses trois enfants, un moment de joie

Ce dimanche 20 juin 2021, les papas sont à l'honneur avec la fête des Pères qui est célébré partout dans le monde. Frédéric Diefenthal a tenu à accorder un joli texte à ses enfants. Sur Instagram, l'acteur inoubliable de Taxi a publié une photo inédite de lui posant avec sa fille, son jeune fils Solahn (né en 2018) et son fils âgé de 16 ans, Gabriel.

"J'apprends à être père et je grandi chaque jour à vos côtés... Je vous aime mes enfants 'plus que tout au monde'. La joie de notre famille réunie. Bonne fête à tous les Papas", a écrit Frédéric Diefenthal sur son compte Instagram ce dimanche. Un joli cliché en noir et blanc, où toute la famille semble être éprise d'une crise de rires. De quoi toucher la photographe Stephanie Renoma, l'une des amies très chères de Frédéric Diefenthal. "Magnifique et très bonne fête au merveilleux papa que tu es devenu trop fière de toi mon chéri. Love for ever", a-t-elle commenté.