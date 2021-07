Frédéric Diefenthal papa comblé : tendre photo avec sa fille et sa compagne

Sa famille est primordiale

Accompagné de toute sa petite famille dans son van, le comédien d'Ici tout commence et Demain nous appartient (TF1) a partagé à ses followers qu'il allait passer sa première nuit dans son van. Des vacances sous le signe de l'aventure donc puisque ce dernier multiplie les destinations. Alors qu'il était à Montpellier en juin dernier, le 8 juillet, il se situait dans les Gorges du Verdon, situées un peu plus loin. Enfin samedi 10 juillet, il a publié une nouvelle photo en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On peut donc imaginer que cet été, son programme des vacances est de faire découvrir les merveilles de l'Hexagone à son clan. On ne sait pas encore quelle est la destination finale de son road-trip, mais une chose est sûre : il compte bien immortaliser chaque instant pour le plus grand plaisir de ses fans.

Concernant les vacances avec ses enfants, Frédéric Diefenthal multiplie les séjours où ils peuvent respirer le grand air. Pour preuve, en janvier dernier, l'acteur de Taxi avait embarqué toute sa petite famille sur les routes lors d'une courte escapade à la mer.

Frédéric Diefenthal est également le papa d'un fils plus âgé, Gabriel, fruit de sa relation avec Gwendoline Hamon.