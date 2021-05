Gwendoline Hamon de nouveau en couple : l'ex de Frédéric Diefenthal se confie sur son compagnon

Bonne nouvelle pour Gwendoline Hamon. La comédienne âgée de 50 ans est de nouveau en couple ! Alors qu'elle ne s'épanche qu'avec parcimonie sur sa vie privée, elle a fait de timides confidences à ce sujet dans le dernier numéro du magazine Nous deux.

La star de la série Cassandre (France 3) a surtout livré quelques informations sur son mystérieux nouveau chéri. "Mon compagnon est neurologue et il adore l'art, le cinéma, la littérature, la musique...", a-t-elle fait savoir à nos confrères. Un métier bien différent du sien ce qui apparaît comme un véritable soulagement pour Gwendoline Hamon. Car fréquenter des acteurs, elle l'a fait et elle ne veut plus recommencer ! "J'ai été longtemps en couple avec un acteur, ce qui présentait des avantages et des inconvénients. Avec mon compagnon nous sommes admiratifs l'un de l'autre parce que nous n'avons pas les mêmes talents", a-t-elle encore déclaré, faisant référence à sa relation passée avec Frédéric Diefenthal.

Avec ce dernier, la jolie rouquine est restée dix-neuf ans en couple et a accueilli un garçon prénommé Gabriel, aujourd'hui âgé de 16 ans. Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal ont pris la décision de se séparer en 2013. Un moment éprouvant pour l'actrice qui a longtemps "culpabilisé" vis-à-vis de leur enfant comme elle l'expliquait récemment dans une autre interview. À noter que le comédien au casting de Ici tout commence (TF1) a lui aussi refait sa vie. Il est d'ailleurs follement amoureux de sa belle Stéphanie, avec qui il a eu un deuxième fils, Solahn (3 ans). Frédéric Diefenthal est également l'heureux papa d'une jeune fille dont on ignore tout. Il est d'ailleurs très rare que l'acteur pose à ses côtés sur les réseaux sociaux.