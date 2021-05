Frédéric Diefenthal papa : rare photo avec sa fille, le duo unit pour un message poignant !

On sait très peu de choses sur la vie familiale de Frédéric Diefenthal. Le comédien a eu un fils en 2018, Solahn, fruit de ses amours avec sa compagne Stéphanie. Il a également un grand fils de 16 ans, Gabriel, né de son mariage avec Gwendoline Hamon, ainsi qu'une fille dont on ignore le prénom. La jeune adolescente semble pourtant très engagée puisqu'elle prend la pose avec papa dès qu'une belle cause est à défendre. "Pour que nos petites filles gardent leur sourire une fois devenues des jeunes femmes, des femmes, des mères, RESPECTONS les et PROTÉGEONS les, clamait son père le 25 novembre 2020, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Montrons l'exemple à nos garçons, pour qu'ils sachent estimer et aimer les femmes. Apprenons leur la tendresse, l'écoute et la considération."